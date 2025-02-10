Утверждено обвинительное заключение по делу блогера Шабутдинова о мошенничестве

Обвинительное заключение утверждено по делу блогера, бизнес-коуча Аяза Шабутдинова о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

«Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись», — говорится в сообщении.

Указывается, что сообщники Шабутдинова вели активную рекламную кампанию и применяли методики агрессивного маркетинга. Таким образом они продавали людям курсы, вебинары и тренинги под видом образовательных программ. Действовали злоумышленники от имени множества юрлиц. Они обещали высокую прибыль от предпринимательства по итогам прохождения обучения по курсам Шабутдинова.

Сам блогер разрабатывал тексты тренингов, договоров или оферты на оказание образовательных услуг. Людям предоставлялось ложное впечатление о том, что программы Шабутдинова обеспечат ученикам финансовую устойчивость в любых жизненных ситуациях. Вместе с тем бизнес-коуч вводил своих клиентов в заблуждение по другому поводу. В частности, он говорил, что его деятельность имеет гражданско-правовой характер и не нарушает закон.

Организованная преступная группа Шабутдинова нанесла ущерб 113 клиентам. Все они заплатили за программы блогера от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составила свыше 57 миллионов рублей.

В деле Шабутдинова более 280 томов. После того как ему выдадут обвинительное заключение, материалы поступят в суд для рассмотрения по существу.

Задержание Шабутдинова

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2024 года. В отношении блогера поступило огромное количество жалоб из-за его образовательных курсов. Следствие установило, что в 2023 году Шабутдинов заработал 300 миллионов рублей на продаже «чудо-курсов» по заработку в Интернете.

Рекламируя курсы и устраивая «прогревы», чтобы большее количество людей пришло в «поток», Шабутдинов утверждал, что в списках его клиентов значатся очень влиятельные люди. Таким образом число желающих обучиться быстрому заработку возрастало в разы.

Мужчина обещал своим подписчикам несметные богатства, а в итоге обманул их. Интернет-знаменитость обвиняется по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

В октябре 2024 года суд объявил в розыск соучастника Шабутдинова Василия Алексеева, занимавшего пост гендиректора компании-продавца обучающих курсов, и его жену Елену Алексееву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест блогеру Шабутдинову до 27 февраля.