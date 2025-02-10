Тревожный сигнал: как самостоятельно определить сахарный диабет по моче

Если есть подозрения на это заболевание, то нужно обязательно обратиться к врачу.

Прозрачная моча может быть признаком сахарного диабета. Об этом изданию Газета.ру рассказала эксперт по превентивной и anti-age медицине, эндокринолог Камиля Табеева.

По словам специалиста, сахарный диабет нарушает водный баланс. Организм одновременно выделяет много жидкости и потребляет большое количество воды из-за жажды, поэтому моча становится менее концентрированной, то есть прозрачной.

«Типичные первые симптомы сахарного диабета — это жажда, учащенное мочеиспускание, повышенная утомляемость, непреднамеренная потеря веса, снижение зрения — „помутнение“ или расплывчатость картинки, длительное заживление ранок, может быть ощущение голода и потребность в сладкой пище», — перечислила эксперт.

Если вы наблюдаете у себя эти симптомы, то необходимо обратиться к врачу.

Есть два вида тестов, поясняет доктор. Первый — на гликированный гемоглобин (HbA1c). Данный анализ покажет средний объем глюкозы в крови за последние два-три месяца. Нормой считается показатель до 6%.

Второй тест — глюкозотолерантный. У человека натощак берут кровь из вены, после этого пациент выпивает 75 граммов глюкозы. Через 120 минут анализ берут повторно. Норма сахара в этом случае — не более 6,1 миллимоль на литр в первом образце и до 7,8 миллимоль на литр после выпитого раствора глюкозы.

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