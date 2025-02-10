Рябков предрек перемены во внешнеполитическом курсе США с приходом Трампа

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом означает смену внешнеполитического курса США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции в Москве.

Дипломат подчеркнул, что вопреки многочисленным прогнозам Трамп одержал убедительную победу на президентских выборах в США, не оставившую его оппонентам шансов на оспаривание данного факта.

«Его (Трампа — Прим. ред.) возвращение в Белый дом означают смену вех и во внутренней политике США, ну и, конечно, появление множества новых компонентов и нюансов во внешнеполитическом курсе. Либерально-глобалистский вектор сменился реальностью национал-популизма», — заявил Рябков.

Он добавил, что отношения между США и Россией остаются напряженными, после того как экс-глава Белого дома Джо Байден нацелился на нанесение РФ стратегического поражения.

При этом Рябков отметил заинтересованность Трампа и его администрации в возобновлении диалога с Россией. В свою очередь Москва готова к диалогу по Украине на равноправной основе, подчеркнул замглавы МИД.

Президент РФ Владимир Путин ранее высказал уверенность в том, что Трамп «наведет порядок» среди европейских элит. Причем характер и настойчивость американского лидера помогут сделать это довольно быстро.

«Скоро все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Все встанет на свои места», — отметил российский лидер.

Также Путин напомнил, что европейцы активно боролись с Трампом и вмешивались в предвыборный процесс США, так как им «ментально больше нравится» экс-президент США Джо Байден.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал свои отношения с Дональдом Трампом доверительными и прагматичными.