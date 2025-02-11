«Слияние душ и космическая любовь»: Долголенко описала съемки фильма «Пророк»
Актриса Алена Долголенко: съемки картины «Пророк» прошли в дружеской атмосфере
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Великого русского писателя в ленте сыграл актер Юра Борисов.
Актриса Алена Долголенко в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина» рассказала о том, как проходили съемки картины.
Сначала артистка поделилась фразой Юры Борисова, которую тот произнес во время рабочего процесса: «В кино не должно быть сложно». Она отметила, что совместно с коллегами старалась играть честно, а номинированный на премию «Оскар» актер гармонично влился в коллектив.
По словам актрисы, хотя снимали фильм не так долго, из-за грамотного погружения сам процесс представлялся ей намного серьезнее.
«Съемки длились четыре месяца. Но кажется, что снимали фильм лет пять. Настолько прожили как-то эту жизнь», — отметила она.
О коллегах по ленте Алена высказалась крайне положительно, указав на усердие и навыки каждого из них.
«Все очень простые, хорошие люди. И, мне кажется, произошло такое слияние душ и космическая любовь», — заявила она.
Подходы к обучению у артистов различные, но, по мнению знаменитости, найти точки соприкосновения как на площадке, так и между собой за кадром у них получилось легко.
«Мы все актеры, будто из разных стран. У всех своя база. У меня есть ощущение, что поймались сразу все. С ребятами проводили много времени вместе вне съемочного процесса», — подчеркнула собеседница.
Съемки кинокартины проходили и в морозные зимние дни на воздухе, поэтому актерам пришлось смиряться с природными условиями.
«Много людей. Неловко. И мы все, будто в тумане. Тебе не холодно. Ты просто стоишь и играешь», — поделилась Алена своими ощущениями во время сцен.
Отвечая на вопрос о том, какую сцену в фильме Долголенко считает самой яркой и запоминающейся, она назвала момент с гибелью Александра Сергеевича.
«Конечно, смерть Пушкина. Морошка. И после этого были непростые съемочные дни. И мы снимали мою историю одним кадром. И это был невероятный опыт», — поделилась звезда.
Сама Алена в картине исполнила роль Натальи Гончаровой. Аня Чиповская предстала в образе княгини Воронцовой, Илья Любимов — поэта Василия Жуковского.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что продюсер и сценарист Илья Бачурин рассказал об отношении к Пушкину в исполнении Борисова и Безрукова.
Читайте также
86%
-0.50 100.50
-0.72
Нашли ошибку?