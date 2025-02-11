«Не сравнивайте круглое с холодным»: Бачурин о Пушкине в исполнении Борисова и Безрукова

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 40 0

Илья Бачурин: Юра Борисов сегодня ближе других к образу Пушкина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Бессонов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На сегодняшний день номинированный на «Оскар» актер лучше других может воплотить образ русского поэта.

Актер Юра Борисов отлично воплотил образ поэта Александра Сергеевича Пушкина, заявил продюсер и сценарист Илья Бачурин. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина», который выйдет в прокат 14 февраля.

«Это потрясающая работа, которая важные вещи рассказывает современным языком», — отметил Бачурин.

По его словам, роль Пушкина, исполненная Юрием Борисовым, не раскрывает всех его актерских возможностей.

«Мы еще и одной десятой его артистического таланта не увидели. Работа в этой картине не весь его диапазон раскрывает, он еще многое сделает», — добавил продюсер.

Бачурин также подчеркнул, что образ Пушкина в исполнении Борисова был ожидаемым. Сравнивать Борисова и Сергея Безрукова в ролях поэта невозможно, потому что каждый актер выстраивает своего героя по-своему.

«Круглое с холодным сравнивать не стал бы. Каждый актер создает образ, он его выстраивает. Юра сегодня ближе других оказался к тому образу, который хотят, который впитывают зрители как влагу», — заключил Илья Бачурин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юра Борисов почтил память Пушкина на премьере фильма о поэте.

-5° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
96.78
-0.50 100.50
-0.72
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:10
«Вообще не играет»: Умаров о перевоплощении Юры Борисова в фильме «Пророк»
0:52
Хранилища наполовину пусты: цены на газ в Европе снова растут
0:31
«Мусорная еда»: какие закуски вызывают рак
0:13
«Не сравнивайте круглое с холодным»: Бачурин о Пушкине в исполнении Борисова и Безрукова
23:40
Зеленский раскрыл особые условия контракта для 18-летних украинцев
23:21
Лавров анонсировал пересмотр обязательств России перед МВФ, ВБ и ВТО

Сейчас читают

Британия готова объявить о лидерстве в НАТО и в помощи Киеву вместо США
Друг Гагарина, Титова и Высоцкого стал жертвой мошенников
«У нас есть правило»: певица Ханна раскрыла секрет крепкого брака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год