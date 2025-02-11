«Юру Борисова любит почти весь мир»: Илья Бачурин о номинанте на «Оскар»

Церемония кинопремии «Оскар» пройдет в начале марта 2025 года.

Продюсер и сценарист кино и телевидения Илья Бачурин в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина» рассказал о своем отношении к актерскому мастерству Юры Борисова.

Во время первого рабочего взаимодействия с артистом собеседник считал, что он один отметил талант Борисова. Однако позднее оказалось, что это далеко не так. Зарубежные коллеги в том числе смогли разглядеть качественные перевоплощения актера, после чего о нем узнали не только в сфере искусства родной страны.

«Мне казалось в начале, что Юра такой приятный, невероятно обаятельный и притягательный только для меня. Потом я понял, что нет. В России все его любят. Теперь мы знаем, что его любит практически весь мир», — поделился ощущениями продюсер.

Отвечая на вопросы журналиста о голливудской кинопремии, на которую номинирован Борисов, сценарист заверил, что будет за него болеть. Он верит, что у артиста есть все шансы в борьбе за награду.

«На церемонии „Оскара“, я думаю, нас будут ждать какие-то приятные неожиданности», — добавил Бачурин.

У продюсера нет сомнений, что актер проявил себя самым лучшим образом в лентах, в которых участвовал, и закономерно достиг значительных высот в киноиндустрии.

«Мы правда знаем, что Юра лучший, но для мирового кинематографа признание даже в виде номинации российского актера — это достаточно большая редкость, и она заслуженная в этот раз», — сообщил он.

Безусловно, говорить о событии с точки зрения свершившегося довольно рано, поэтому сейчас Бачурин продолжает поддерживать Юру на его творческом пути и ожидает триумфа артиста.

«Есть надежда, что все получится и будет награда, не только номинация», — заключил собеседник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что режиссер Феликс Умаров поделился подробностями перевоплощения Юры Борисова в фильме «Пророк».