А вот детали сделок на государственном уровне, которые проворачивает киевский режим, уже обсуждают в США. Оказывается — оружие, которое Вашингтон поставлял Киеву, обернулось против самих же американцев. Это выяснил журналист Такер Карлсон.

По его словам, украинцы продавали автоматы и ракетные комплексы злейшим врагам США — латиноамериканским наркокартелям. О новых вопросах, которые возникают к Зеленскому, расскажет корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Вряд ли по поводу заявления Такера Карлсона когда-нибудь выскажутся сами наркокартели. Но если все, что говорит журналист, правда хотя бы наполовину, то Дональду Трампу и американской национальной гвардии в борьбе с нелегалами придется труднее, чем они думали.

Ведь сражаться США будут против своего же оружия, которое бандиты закупают у киевского режима. Причем, по словам Карлсона, делают это массово.

«Украинская армия продает огромный процент, вплоть до половины оружия, которое мы им отправляем. И это не предположение. Я знаю это. Они продают его, в том числе наркокартелям», — заявил Такер Карлсон.

Эта беседа Карлсона и отставного подполковника Дэниела Дэвиса уже насторожила американскую аудиторию.

Где находится Украина, им еще надо поискать на карте, а вот Мексика и картели находятся под боком — вооружены и очень опасны. Кроме того, Карлсон рассказал о чудовищной коррупции киевского режима. Впрочем, Дональд Трамп уже назвал сумму, которую Киев должен вернуть.

«Мы тратим сотни миллиардов долларов, и где эти деньги? Однажды Украина может стать Россией. Но наши деньги там, и я хочу их отбить. Я уже говорил, что хочу получить эквивалент в виде ресурсов на 500 миллиардов долларов. И они, по сути, уже согласились на это, так что мы хотя бы не чувствуем себя дураками», — заметил Дональд Трамп.

Киеву Трамп фактически предложил безальтернативную сделку — редкоземельные металлы в обмен на продолжение поставок оружия, которое хозяин Белого дома предлагает закупать у США Европе. Зеленскому и его компании Трамп явно не доверяет. Карлсон рассказал, почему.

«На прошлых выходных у меня была встреча на горнолыжном курорте в Альпах, который, вероятно, является самым дорогим в мире. И знаете, весь город украинский. Знаете, все посетители украинцы, и они бросаются деньгами, тратят один миллион долларов за полдня. И так происходит по всей Европе. Самые богатые люди — украинцы. А ведь это наши с вами деньги, мои и ваши», — сказал Такер Карлсон.

Не обошли стороной и личность самого Зеленского, который все больше напоминает Западу хорошо забытое прошлое. Перспектива официально стать военным преступником, по мнению экспертов, у главы киевского режима крайне высока.

«Вместо того, чтобы отступить, он просто оставлял войска на месте, и практически как Гитлер в конце Второй мировой войны не отступал ни на дюйм. И они постепенно были уничтожены», — заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Точно так же работает и киевская антипропаганда. Все обвинения в продаже оружия наркокартелям там уже отвергли. Так называемый центр по борьбе с фейками назвал все это фейками. Но вот что делать с общеизвестными фактами, в Киеве не знают.

«Не понимаю, зачем вообще в дальнейшем приглашать на переговоры Зеленского. Я серьезно. Он же не избранный президент. Он не демократически избранный лидер Украины. Он не был избран, его срок истек, он больше не имеет права управлять этой страной», — указал Такер Карлсон.

Кто имеет право принимать решения прямо сейчас — в Москве уже говорили — это глава Верховной рады. Однако сначала предстоит выслушать предложения Вашингтона, они, судя по всему, появятся в пятницу после конференции по безопасности в Мюнхене.

Кстати, Трамп туда ехать не собирается. Озвучить его позицию коллегам по альянсу должен Кит Келлог, которого в Киеве уже не любят.