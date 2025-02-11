Путин: незаконные свалки отравляют жизнь людям в Калужской области

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 24 0

Президент России призвал обратить внимание губернатора региона на эту проблему.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой обратил его внимание на экологические проблемы в регионе. В особенности речь идет о 222 незаконных свалках.

«В сфере экологии, сами знаете, 222 неразрешенные свалки. Думаю, что это отравляет жизнь людям и в целом неблагоприятно сказывается на вопросах экологии», — указал Путин.

Президент отметил, что проблемы эти довольно сложные, и над ними необходимо работать.

Еще одной немаловажной проблемой в регионе Путин назвал перегруженность городского транспорта. Он пообещал, что правительство поможет Калужской области в этих вопросах, а самим региональным властям следует присоединиться к программам по поддержке автопрома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие задачи поставил Путин перед АСИ.

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