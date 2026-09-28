Путин заявил о лидерстве России по строительству атомных энергоблоков за рубежом

Россия занимает лидирующие позиции по строительству атомных энергоблоков за рубежом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым в День работника атомной промышленности.

«Больше всех мы сейчас в мире строим атомных блоков за рубежом. Делаем это самым наилучшим образом, на новейших технологиях», — сказал Путин.

Президент также заявил, что Россия выполнила поставленную ранее задачу по увеличению доли атомной энергетики в структуре энергоснабжения страны.

«Мы добились уже свыше 20%, а ставили перед собой цель — с 16 нарастить до 20% атомной генерации в структуре нашей энергетики. Этот план выполнен. Цель достигнута», — отметил глава государства.

В ходе встречи Путин поздравил сотрудников отрасли с профессиональным праздником и отметил роль «Росатома» как одного из крупнейших мировых холдингов.

Ранее 5-tv.ru писал о планах «Росатома» по строительству АЭС в Казахстане. Алексей Лихачев назвал проект флагманским и сообщил, что активные работы на площадке в поселке Улькен планируется начать в следующем году.

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