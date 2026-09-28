Путин заявил о лидерстве России по строительству атомных энергоблоков за рубежом

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 55 0

Глава государства отметил, что при реализации проектов используются новейшие технологии.

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Росатома; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия занимает лидирующие позиции по строительству атомных энергоблоков за рубежом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым в День работника атомной промышленности.

«Больше всех мы сейчас в мире строим атомных блоков за рубежом. Делаем это самым наилучшим образом, на новейших технологиях», — сказал Путин.

Президент также заявил, что Россия выполнила поставленную ранее задачу по увеличению доли атомной энергетики в структуре энергоснабжения страны.

«Мы добились уже свыше 20%, а ставили перед собой цель — с 16 нарастить до 20% атомной генерации в структуре нашей энергетики. Этот план выполнен. Цель достигнута», — отметил глава государства.

В ходе встречи Путин поздравил сотрудников отрасли с профессиональным праздником и отметил роль «Росатома» как одного из крупнейших мировых холдингов.

Ранее 5-tv.ru писал о планах «Росатома» по строительству АЭС в Казахстане. Алексей Лихачев назвал проект флагманским и сообщил, что активные работы на площадке в поселке Улькен планируется начать в следующем году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.41
0.07 96.25
0.38
Ножницы принесут перемены: лунный календарь стрижек на октябрь 2026 для з...

Последние новости

21:30
Кареглазая красотка: Гуф вывел в свет новую возлюбленную — фото
21:25
Путин: ветераны СВО вошли в списки всех парламентских партий
21:15
Число погибших при взрыве в Ярославской области возросло до 14
21:10
Крупнейшего из известных теризинозавров нашли в Китае
20:48
Путин заявил о лидерстве России по строительству атомных энергоблоков за рубежом
20:43
Очевидец взрыва под Ярославлем: «Вышибло двери и два окна»

Сейчас читают

Жить станет проще: в России увеличат прожиточный минимум и МРОТ
Старые супертанкеры расходятся как горячие пирожки: платят больше, чем за новые
Четыре брака, любовь с Высоцким и русские корни: жизнь и смерть Марины Влади
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен