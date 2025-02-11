«Знает Россию не понаслышке»: Сафронов о встрече с Папой Римским в Ватикане
Никас Сафронов: Папа Римский очень тепло относится к России
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По словам художника, понтифик очень тепло относится к нашей стране.
Папа Римский Франциск очень хорошо относится к России и разбирается в нашей культуре. Об этом заявил заслуженный и народный художник РФ Никас Сафронов в беседе с 5-tv.ru после встречи с понтификом.
По его словам, аудиенция длилась около 15-20 минут. Как оказалось, Папа Римский отлично знает произведения русских писателей. Например, Федора Достоевского, Александра Пушкина и так далее.
«Это человек, который знает Россию не понаслышке, иначе бы все его апартаменты и залы не были бы украшены русскими художниками», — добавил он.
Сафронов заметил на стенах резиденции Папы Римского работы таких художников, как Константин Коровин и Юлия Клевера. Среди них есть и изображения русской зимы, церкви, а также и другие пейзажи нашей страны. Понтифику явно это все не чуждо, полагает Сафронов.
Сафронов также пригласил Папу Римского на свою выставку и попросил освятить ее, на что тот согласился.
По мнению Сафронова, все это является мелким шагом для сближения России и Европы.
Известно, что во время аудиенции художник подарил Франциску свою картину, которая побывала на Международной космической станции (МКС) в 2022 году. На подаренном полотне изображено первое место служения Франциска в Аргентине.
Стоит отметить, что Сафронов ранее встречался с главой Римско-католической церкви в начале 2000-х годов. Тогда художник был на аудиенции у папы Иоанна Павла II.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Зеленского встретили Папа Римский и Олаф Шольц.
93%
-0.50 100.50
-0.72
Нашли ошибку?