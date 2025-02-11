«Знает Россию не понаслышке»: Сафронов о встрече с Папой Римским в Ватикане

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 45 0

Никас Сафронов: Папа Римский очень тепло относится к России

Фото, видео: 5-tv.ru

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По словам художника, понтифик очень тепло относится к нашей стране.

Папа Римский Франциск очень хорошо относится к России и разбирается в нашей культуре. Об этом заявил заслуженный и народный художник РФ Никас Сафронов в беседе с 5-tv.ru после встречи с понтификом.

По его словам, аудиенция длилась около 15-20 минут. Как оказалось, Папа Римский отлично знает произведения русских писателей. Например, Федора Достоевского, Александра Пушкина и так далее.

«Это человек, который знает Россию не понаслышке, иначе бы все его апартаменты и залы не были бы украшены русскими художниками», — добавил он.

Сафронов заметил на стенах резиденции Папы Римского работы таких художников, как Константин Коровин и Юлия Клевера. Среди них есть и изображения русской зимы, церкви, а также и другие пейзажи нашей страны. Понтифику явно это все не чуждо, полагает Сафронов.

Сафронов также пригласил Папу Римского на свою выставку и попросил освятить ее, на что тот согласился.

По мнению Сафронова, все это является мелким шагом для сближения России и Европы.

Известно, что во время аудиенции художник подарил Франциску свою картину, которая побывала на Международной космической станции (МКС) в 2022 году. На подаренном полотне изображено первое место служения Франциска в Аргентине.

Стоит отметить, что Сафронов ранее встречался с главой Римско-католической церкви в начале 2000-х годов. Тогда художник был на аудиенции у папы Иоанна Павла II.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Зеленского встретили Папа Римский и Олаф Шольц.

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