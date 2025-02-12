Смена власти? Киев подозревает, что Трамп готовит замену Зеленскому

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 21 0

Postimees: Киев считает, что Трамп планирует готовит замену Зеленского

Postimees: Киев уверен, что Трамп намерен сместить Зеленского

Фото: www.globallookpress.com/Al Drago - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полномочия украинского диктатора истекли еще в прошлом году.

Украинские власти считают возможным вмешательство администрации США в политическую ситуацию в стране. По словам источников эстонской газеты, Postimees, близких к руководству Украины, в Вашингтоне рассматривают возможность смещения Владимира Зеленского с поста президента*.

Подогревает опасения недавнее заявление команды Дональда Трампа, в котором говорилось, что в этом году Украине необходимо провести выборы. Такое заявление вызвало вопросы у украинских чиновников, ведь оно совпало с многочисленными слухами о том, что Зеленский может стать «неудобным» для мирных переговоров.

Источник Postimees, знакомый с ситуацией в украинской администрации, отметил, что Киев обеспокоен возможными политическими последствиями, если США решат поддержать смену власти на Украине. На фоне продолжающихся конфликтов и неопределенности многие считают, что выборы и возможная смена главы государства на Украине могут стать решающими в поисках выхода из кризиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США ведет торговую войну с Европой.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

-8° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
95.80
-0.98 99.20
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:53
Рассрочка или ипотека: что выбрать, чтобы не остаться в долгах
1:34
Смена власти? Киев подозревает, что Трамп готовит замену Зеленскому
1:15
«Скоро состаритесь»: Башаров прокомментировал слухи о беременности невесты
0:57
Парализовали беспилотники боевиков ВСУ: российские войска продвинулись на кураховском направлении
0:36
В Германии при столкновении поезда с грузовиком погиб один человек, ранены 25
0:17
Москву ждут снежные выходные: синоптик предсказывает снегопады

Сейчас читают

«Сразу подобреет»: Лолита пожелала депутату Пензиной хорошего мужа
Родственники Олега Стриженова отменили гражданскую панихиду
«Не нужны ни платно, ни бесплатно»: что скрывается за повальной отменой концертов Лолиты
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год