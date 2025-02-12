Disney пересматривает свою политику разнообразия, равенства и инклюзивности

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Президент США Дональд Трамп отменил программы DEI в американском правительстве, назвав их дискриминационными.

Disney пересматривает свою политику разнообразия, равенства и инклюзивности

Фото: Richard Drew/ТАСС

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Медиакорпорация Disney пересматривает свою политику разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, equity, and inclusion или DEI). Об этом сообщается на портале Axios, авторы ссылаются на письмо, разосланное начальством сотрудникам компании.

С начала финансового года организация откажется от фактора разнообразия, который влиял на вознаграждение руководителей. Его заменят на другой, более ориентированный на вклад в коммерческий успех Disney. Также планируется изменить дисклеймеры, сопровождающие старые мультфильмы.

«Disney меняет свои программы DEI, чтобы больше сконцентрироваться на коммерческих результатах… Изменения, пусть и менее серьезные, чем те, которые представили остальные компании за последние недели, говорят о давлении, с которым сталкиваются бренды, пытающиеся приспособиться к новым ожиданиям второй эры Трампа», — сказано в публикации.

Прежде американский лидер Дональд Трамп отменил в правительстве политику разнообразия, равенства и инклюзивности. По мнению президента, она является дискриминационной. В частности, он считает, что программы инклюзивности могут нарушать гражданские права.

В прессе уже появлялась информация об отказе ряда компаний от практики DEI. В их числе входящая в холдинг Alphabet корпорация Google, консалтинговая фирма Deloitte, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart, Ford, Harley Davidson и Tractor Supply.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США начали борьбу со спортсменами-трансгендерами.

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