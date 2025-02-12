Ушла эпоха: как погибает Дом моды Вячеслава Зайцева

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 59 0

Площади в Доме моды Вячеслава Зайцева сдают в аренду

Помещения в Доме моды Зайцева сдают в аренду

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Финансовые трудности настигли обитель фэшн-индустрии еще при жизни дизайнера.

Здание, которое когда-то было Домом моды Вячеслава Зайцева, теперь сдают в аренду. Об этом написало издание KP.RU.

По словам сотрудников, этот Дом моды давно не приносит прибыли. Уже в 2019 году отключали отопление за неуплату. Долг, висящий на помещении, был равен двум миллионам рублей. Поэтому еще при жизни модельера пришлось продать трехэтажную пристройку, где располагался кабинет Зайцева.

Дизайнер ушел из жизни 30 апреля 2023 года. Дом моды перешел к его сыну Егору, но и его вскоре не стало. Сейчас десятиэтажным зданием владеет вдова Зайцева-младшего Екатерина Ромашкова.

Она и решила проводить групповые экскурсии и сдавать пустующие помещения в аренду. Несмотря на хорошее расположение в самом центре города и внушительную площадь в 9000 квадратных метров, денег данное строение практически не приносит. Доход есть только от модельной школы, которая работает тут с 1995 года.

Такие проблемы с реализацией обусловлены двумя причинами, уверены риелторы и сотрудники Дома моды. Первая — это необходимость в капитальном ремонте практически всех десяти этажей. Вторая — запутанная, словно лабиринт, планировка.

Сейчас из здания вывозят все лишнее, разбирают и освобождают помещения и распродают одежду, когда-то сшитую здесь. На одном из верхних этажей планируют сделать «open sрасe». А первый, с большими витринными окнами, готовится под ресторан.

«Помещения сдаются под кафе, салон красоты, офис, под любой вид бизнеса», — рассказал риелтор.

Раннее 5-tv.ru писал о том, кто унаследовал имущество Вячеслава Зайцева.

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