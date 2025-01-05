Украинский беспилотник атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 291 0

ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС

Украинский дрон атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Удары ВСУ являются прямым нарушением «семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности» станции.

Беспилотник ВСУ атаковал тренажерный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса „Г“ учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — говорится в сообщении.

В результате атаки никто не пострадал, также удалось избежать разрушений. Как заявили представители ЗАЭС, атаки ВСУ являются прямым нарушением «семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС», которые были установлены Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на Совете Безопасности ООН.

ВСУ неоднократно пытались атаковать ЗАЭС. В ходе одной из атак беспилотники попали в градирни — устройства для охлаждения воды. В результате произошло возгорание, в том числе внутренних конструкций. Как заявили в «Росатоме», удар боевиков — это акт ядерного терроризма.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинский беспилотник атаковал автомобиль МАГАТЭ возле Запорожской АЭС.

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