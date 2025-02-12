Армия России нанесла групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 25 0

Все спланированные объекты поражены.

Армия России нанесла групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК на Украине

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), который занимается производством беспилотников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цели удара были достигнуты. В результате выполнения задачи все спланированные объекты поражены.

Российские войска начали наносить удары по объектам инфраструктуры Незалежной с 10 октября 2022 года в качестве ответа на теракт, совершенный украинскими боевиками на Крымском мосту. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал Киев о неотвратимой реакции на его преступные деяния. Российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.

В то же время Россия продолжает проводить специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Путин объявлял о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ активно продвигаются на северо-востоке Харьковской области. Наши бойцы уже подошли к границам Дорошовки и продвигаются к Петро-Ивановке.

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