По-настоящему критическая ситуация для ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Ожидая скорого прихода российских военных, киевские власти объявили эвакуацию поселков, которые расположены недалеко от линии фронта. И уже отключили в этих населенных пунктах газ.

Уничтожать хорошо укрепленные опорные пункты боевиков нашим штурмовикам помогают роботы. Что удивительно — эту технику инженеры собирают прямо на передовой. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин все увидел.

Наземный робот-камикадзе с противотанковыми минами на борту, корректируемый с поднятого в небо беспилотника, движется к опорнику ВСУ в Харьковской области.

Дрон-самоделка, собранный прямо на передовой инженерами группировки «Запад», в миг уничтожил позицию врага.

«Подвозится к пункту противника на оптико-волокне, на радиоуправлении. По скорости данная машинка по пересеченной местности 5-10 километров в час. По ровному — 25 километров в час скорость. Опорный пункт сжигает», — рассказал командир боевой группы инженерного подразделения группировки войск «Запад» с позывным «Батя».

Так наша армия продолжает расширять плацдарм на правобережье реки Оскол на северо-востоке Харьковщины. Уже подошли к границам Дорошовки и продвигаются к Петро-Ивановке. Под Купянском, метко залетев в ангар, российские дроны уничтожили американскую и канадскую бронемашины.

По отбитым территориям наш военкор едет на позиции артиллеристов. МТЛБ, или, как бойцы называют ее любя, «мотолыга», развивает скорость до 60 километров в час по трассе, но главное ее преимущество — это проходимость.

В полях бойцы замечают двух косуль, говорят, это добрый знак: животные постепенно возвращаются на освобожденные земли. А на позициях самоходных гаубиц «Мста» уже кипит боевая работа.

Разведка выявила минометную точку со складом боеприпасов. Поражать будут снарядами, лично подписанными нашими бойцами: за Россию, за Нижний Новгород, за Курск.

Сватово-Купянское направление, и наши войска продолжают двигать фронт, расширяя плацдарм для дальнейшего наступления. Оборона противника на северо-востоке Харьковщины не может остановить наступление российских войск, поэтому украинские власти уже отключили газоснабжение населенных пунктов в 16 километрах от линии фронта и призвали к эвакуации все сельские службы, понимая, что эти территории ВСУ так же не удержат.