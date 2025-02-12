Песков: в обмен на Фогеля на днях в РФ вернется заключенный в США гражданин

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Имя освобожденного гражданина нашей страны будет известно позже.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Освобождение гражданина России и гражданина США Марка Фогеля стало результатом интенсивной работы соответствующих ведомств. Об этом рассказали в Кремле.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что наш соотечественник скоро вернется домой в РФ. Имя человека пока не называется.

«Ранее мы сообщали в последнее время, по линии соответствующих ведомств, была интенсивная работа, были контакты. И результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединенных Штатах Америки. Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен в Россию», — сообщил Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп обратился с большой благодарностью к Путину.

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