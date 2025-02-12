Каждый рубль должен быть обоснован: Мезенцев призвал к эффективной трате бюджета

Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства углубляют совместное сотрудничество в разных сферах.

В данный момент разрабатываются 12 программ Союзного государства (СГ). Об этом заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев на совещании по подведению итогов выполнения программ, мероприятий и освоения средств бюджета СГ в 2024 году.

Кроме того, ведется работа еще по двум проектам. По словам госсекретаря, теперь ожидается выход постановления союзного правительства, которое должно поддержать инициативу республиканских и федеральных министерств и ведомств.

Мезенцев отметил, что при реализации программ каждый рубль бюджета СГ, который вкладывается в научные исследования, должен расходоваться обосновано.

Он подчеркнул, что в настоящий момент заслушиваются доклады подрядчиков по семи проектам СГ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Россия и Белоруссия развивают научное сотрудничество. Страны ведут совместные проекты в области медицины, биотехнологий, агросектора.