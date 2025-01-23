Играют на опережение: как Россия и Белоруссия развивают научное сотрудничество

Эфирная новость 40 0

Страны ведут совместные проекты в области медицины, биотехнологий, агросектора.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Дроны, которые летают без Интернета, и тракторный тренажер для будущих водителей. Это лишь малая часть того, над чем совместно работают ученые из России и Белоруссии. И на самом деле, чтобы рассказать обо всех проектах понадобится не один час. Но уже понятно, что подобная кооперация открывает для Союзного государства широкие перспективы на международных рынках, а жителям двух стран — доступ к новейшим разработкам в области здравоохранения, биотехнологний и агропромышленности. О самых интересных проектах — в репортаже обозревателя «Известий» Николая Иванова.

Белорусская студия разработки интерактивных решений помогает создавать тренажеры, дополненную реальность, виртуальные миры — все, чтобы помогать в обучении, в подготовке профессиональных кадров.

«Такие тренажеры с самого начала создавались для тех машин, подготовка которых опасна либо дорогостояща. В частности, это как практика используется в авиастроении. Там невозможно выпустить самолет без тренажера. Мы знаем, как сделать это достаточно доступно, чтобы этим могли воспользоваться компании, которые производят технику», — заявил гендиректор ООО «Игры Разума Софт» Александр Верболь.

Это то, о чем говорит президент Александр Лукашенко: Белоруссия делает ставку на собственную школу. В науке, в машиностроении, в сфере высоких технологий.

«Нам надо развивать то, что мы умеем делать, и то, что уже сделано. А это надо. И автомобили, и тракторы, и велосипеды — это все надо», — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Минск становится площадкой для технологического прорыва. Открыт индустриальный парк «Великий камень». Его резиденты — высокотехнологичные компании. Например, в этих цехах собирают агробеспилотники для сельского хозяйства.

«Они имеют отличительные черты от наших конкурентов, китайских производителей, тем, что для наших дронов в поле Интернет не нужен», — отметил заместитель гендиректора компании «Авиационные технологии и комплексы» Сергей Костевич.

Главное — научились все делать сами. Софт — белорусский. Платы — тоже. Есть компоненты из России. Только аккумуляторы из Китая.

«Все остальное здесь российско-белорусское по, грубо говоря, композитам и металлам», — заявил заместитель гендиректора компании «Авиационные технологии и комплексы» Сергей Костевич.

В условиях колоссального давления Запада мы развиваемся.

«Ищем новое, инновационные программы, в том числе программы Союзного государства, которые оплачиваются из союзного бюджета в сфере космоса, материаловедения, микроэлектроники, электроники, автомобилестроения, биотехнологий, это все работает на общий результат», — отметил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Прямо сейчас российские и белорусские ученые ведут уникальные проекты. Например, по созданию коллекции спинномозговых жидкостей пациентов с нейродегенеративными заболеваниями Альцгеймер, Паркинсон.

«Мы, биологи, занимаемся фундаментальной наукой в первую очередь. Белорусские коллеги наши в клинике собирают образцы от пациентов, передают эти образцы нам», — заявил кандидат биологических наук Владимир Лазарев.

Москва и Минск играют на опережение, работают на переднем крае науки. А для этого у нас есть все: знания, кадры, ресурсы.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.28
-1.65 103.24
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:40
Боевики в панике: ВС РФ продолжают наступление в курском приграничье
10:22
На Солнце произошел устрашающий «черный выброс»
10:09
«Теперь спасаюсь»: девушка Тимати рассказала о последствиях поездки в Париж
9:55
Не покроется льдом: как разморозить накопительную часть пенсии
9:40
В округе Лос-Анджелес вспыхнул новый крупный лесной пожар
9:24
Играют на опережение: как Россия и Белоруссия развивают научное сотрудничество

Сейчас читают

Урановые контрсанкции испортили санкции: топливо в США не идет, цены и риски растут
Братская Мексика: звезды на красной дорожке премьеры фильма «Василий»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год