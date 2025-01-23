Играют на опережение: как Россия и Белоруссия развивают научное сотрудничество

Дроны, которые летают без Интернета, и тракторный тренажер для будущих водителей. Это лишь малая часть того, над чем совместно работают ученые из России и Белоруссии. И на самом деле, чтобы рассказать обо всех проектах понадобится не один час. Но уже понятно, что подобная кооперация открывает для Союзного государства широкие перспективы на международных рынках, а жителям двух стран — доступ к новейшим разработкам в области здравоохранения, биотехнологний и агропромышленности. О самых интересных проектах — в репортаже обозревателя «Известий» Николая Иванова.

Белорусская студия разработки интерактивных решений помогает создавать тренажеры, дополненную реальность, виртуальные миры — все, чтобы помогать в обучении, в подготовке профессиональных кадров.

«Такие тренажеры с самого начала создавались для тех машин, подготовка которых опасна либо дорогостояща. В частности, это как практика используется в авиастроении. Там невозможно выпустить самолет без тренажера. Мы знаем, как сделать это достаточно доступно, чтобы этим могли воспользоваться компании, которые производят технику», — заявил гендиректор ООО «Игры Разума Софт» Александр Верболь.

Это то, о чем говорит президент Александр Лукашенко: Белоруссия делает ставку на собственную школу. В науке, в машиностроении, в сфере высоких технологий.

«Нам надо развивать то, что мы умеем делать, и то, что уже сделано. А это надо. И автомобили, и тракторы, и велосипеды — это все надо», — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Минск становится площадкой для технологического прорыва. Открыт индустриальный парк «Великий камень». Его резиденты — высокотехнологичные компании. Например, в этих цехах собирают агробеспилотники для сельского хозяйства.

«Они имеют отличительные черты от наших конкурентов, китайских производителей, тем, что для наших дронов в поле Интернет не нужен», — отметил заместитель гендиректора компании «Авиационные технологии и комплексы» Сергей Костевич.

Главное — научились все делать сами. Софт — белорусский. Платы — тоже. Есть компоненты из России. Только аккумуляторы из Китая.

«Все остальное здесь российско-белорусское по, грубо говоря, композитам и металлам», — заявил заместитель гендиректора компании «Авиационные технологии и комплексы» Сергей Костевич.

В условиях колоссального давления Запада мы развиваемся.

«Ищем новое, инновационные программы, в том числе программы Союзного государства, которые оплачиваются из союзного бюджета в сфере космоса, материаловедения, микроэлектроники, электроники, автомобилестроения, биотехнологий, это все работает на общий результат», — отметил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Прямо сейчас российские и белорусские ученые ведут уникальные проекты. Например, по созданию коллекции спинномозговых жидкостей пациентов с нейродегенеративными заболеваниями Альцгеймер, Паркинсон.

«Мы, биологи, занимаемся фундаментальной наукой в первую очередь. Белорусские коллеги наши в клинике собирают образцы от пациентов, передают эти образцы нам», — заявил кандидат биологических наук Владимир Лазарев.

Москва и Минск играют на опережение, работают на переднем крае науки. А для этого у нас есть все: знания, кадры, ресурсы.