Контакты продолжаются: главное о возвращении осужденного в США россиянина

Кремль подтверждал контакты между Россией и США по линии отдельных ведомств, без подробностей. Такие вещи на публику не делаются, но у Вашингтона, похоже, другие понятия о дипломатическом этикете.

США после возвращения американца Марка Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также в Кремле заявили, что переговоры ведутся по линии ряда ведомств. Кто из наших соотечественников вернется домой — будет известно, когда он уже прибудет в страну.

И, если наша сторона соблюдает договоренности о конфиденциальности, то в Америке из этого сделали шоу. Корреспондент «Известий» Николай Иванов собрал все детали.

Похоже, Марк Фогель еще в самолете начал отмечать освобождение из российской тюрьмы: в стакане — напиток, похожий на виски. Когда борт приземлился, целовал американскую землю. У Белого дома Фогела встретили аплодисментами.

Кто-то из встречающих сунул в руки банку пива. Так Фогель и вышел к журналистам. Американец был осужден на 14 лет за контрабанду наркотиков: он пытался ввезти в Россию марихуану и гашишное масло.

Пресса в Штатах писала, якобы запрещенку вез в медицинских целях: из-за болей в спине. Фогель рассказал, что в российской колонии он получил необходимое лечение.

«Президент Путин был очень великодушен, помиловав меня», — поблагодарил мужчина.

Роль российского президента в освобождении Фогеля Белый дом подчеркивает особо. Очевидно, что была проделана большая работа.

«Я хочу подчеркнуть — я ценю то, что сделано. Это справедливо. Мы благодарны президенту Владимиру Путину и ценим то, что он сделал. Все это, в том числе, может стать важной частью на пути к урегулированию конфликта на Украине. Мы достигли в этом большого прогресса», — заявил американский лидер Дональд Трамп.

Кремль подтверждал контакты между Россией и США по линии отдельных ведомств. Без подробностей. Такие вещи на публику не делаются, но у Вашингтона, похоже, другие понятия о дипломатическом этикете.

«Контакты есть, они продолжаются. Ну, вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются. Но это вот продукт одного из каналов, по которым эти контакты осуществляется. Я здесь просто хочу еще раз подчеркнуть, что для эффективной дипломатии, мы предпочитаем соблюдать договоренности о конфиденциальности», — подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

Интересно, что Белый дом выпустил и официальное заявление, где фигурирует важное слово: «обмен». Пресс-секретарь президента подтвердил: работа между Москвой и Вашингтоном — в активной стадии. Есть конкретный результат. Правда, пока без конкретики и имен.

«По линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты и результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США. Этот гражданин РФ на днях тоже будет возвращен России», — заявил Песков.

Последний обмен заключенными между Россией и Западом произошел в августе. В нем участвовали 26 человек. Посредником выступила Анкара, саму операцию провели в Турции. В этот раз Москва и Вашингтон сумели договориться напрямую. Без посредников.