«Малыш-крепыш»: Кристина и Андрей Черкасовы стали родителями во второй раз

Имя ребенка пока не раскрывается.

Кристина и Андрей Черкасовы, звезды скандально известного шоу «Дом-2», стали родителями во второй раз. Радостной новостью пара поделилась с поклонниками через социальные сети. Однако имя малыша пока держат в секрете.

«Здравствуй, сынок! 10.02.2025 — красивую дату выбрал наш малыш-крепыш. 55 см и 4,200 кг нашего счастья!» — написала Кристина, делая акцент на том, как непросто было стать мамой такого богатыря.

В своем посте она призналась, что роды хоть и были быстрыми, но тяжелыми. Поэтому Черкасовы решили поделиться новостью чуть позже, чтобы у Кристины было время прийти в себя после родов.

В сторис она добавила, что изначально переживала из-за веса малыша, однако теперь чувствует себя совершенно счастливой и неразлучна с малышом.

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