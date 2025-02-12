«Малыш-крепыш»: Кристина и Андрей Черкасовы стали родителями во второй раз

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 26 0

Кристина и Андрей Черкасовы стали родителями во второй раз

Фото, видео: Instagram*/kristi__cherkasova, cherkasov119; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Имя ребенка пока не раскрывается.

Кристина и Андрей Черкасовы, звезды скандально известного шоу «Дом-2», стали родителями во второй раз. Радостной новостью пара поделилась с поклонниками через социальные сети. Однако имя малыша пока держат в секрете.

«Здравствуй, сынок! 10.02.2025 — красивую дату выбрал наш малыш-крепыш. 55 см и 4,200 кг нашего счастья!» — написала Кристина, делая акцент на том, как непросто было стать мамой такого богатыря.

В своем посте она призналась, что роды хоть и были быстрыми, но тяжелыми. Поэтому Черкасовы решили поделиться новостью чуть позже, чтобы у Кристины было время прийти в себя после родов.

В сторис она добавила, что изначально переживала из-за веса малыша, однако теперь чувствует себя совершенно счастливой и неразлучна с малышом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда «Дом-2» Майя Донцова собирается замуж.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-8° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
95.80
-0.98 99.20
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
День всех влюбленных не за горами: как одиночкам найти свою вторую половинку
18:47
«Малыш-крепыш»: Кристина и Андрей Черкасовы стали родителями во второй раз
18:45
Церемонию вручения муниципальной премии «Служение» проведут в апреле
18:31
Крым — наш: шеф Пентагона признал невозможным возвращение Украины к границам 2014-го
18:25
Каждый рубль должен быть обоснован: Мезенцев призвал к эффективной трате бюджета
18:11
Контакты продолжаются: главное о возвращении осужденного в США россиянина

Сейчас читают

Печальный юбилей: почему Минским соглашениям не суждено было сбыться?
«Я очень ценю»: Трамп обратился с большой благодарностью к Путину
И такое бывало: из-за чего Алена Апина обращалась в полицию
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год