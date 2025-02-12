Феномен Борисова: Янковский поделился впечатлениями от совместных съемок

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

Иван Янковский: все, что происходит с Борисовым — результат его желаний

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актеры снимутся в фильме о первых отечественных авто.

Актер Иван Янковский поделился своими впечатлениями о работе с Юрой Борисовым, номинированным на «Оскар», с которым он снялся в исторической драме «Битва моторов». Для Янковского это сотрудничество стало долгожданным. В беседе с 5-tv.ru он признался, что всегда мечтал поработать с Борисовым, и, наконец, эта мечта осуществилась.

«Юра — огромной души человек, большущий профессионал. Я дико счастлив оказаться с ним на одной площадке и, собственно, вместе что-то создать. Дай бог, чтобы это было интересно и здорово», — рассказал Янковский.

Также он поделился своими мыслями о «феномене» Юры Борисова. По словам Янковского, Борисов — человек честности и открытости.

«Он очень любит то, чем он занимается. Мне кажется, все, что с ним происходит, — это абсолютно результат его желаний и его труда, в который он с головой отдается. В чем он, безусловно, прекрасен», — отметил коллега по фильму.

Сюжет будущей картины переносит зрителей в 1908 год, когда российские инженеры начали разработку первых отечественных автомобилей «Руссо-Балт». Главные герои — автогонщик Андрей Нагель (Янковский) и инженер-конструктор Дмитрий Бондарев (Борисов) — решают доказать жизнеспособность своей машины на знаменитом ралли в Монте-Карло.

Для создания фильма было спроектировано и изготовлено десять автомобилей начала XX века, отражающих дух той эпохи. Съемки будут проходить в Санкт-Петербурге, Москве и Черногории.

Премьера намечена на осень 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Илья Бачурин отзывается о номинанте на «Оскар».

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