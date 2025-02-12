В Киеве демонтируют панно с изображением героев-красноармейцев
Мозаика располагается на одной из станций киевского метро.
Фото: Zuma/TASS/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В киевском метро демонтируют панно с изображением героев-красноармейцев. Об этом сообщают украинские СМИ.
«В первом квартале этого года демонтируют мозаичное панно с изображением красноармейца на станции столичного метрополитена «Дворец Украина», — говорится в информационном сообщении.
Изображение героев-освободителей уже перекрыли фальшивой стеной из гипсокартона. Помимо мозаичного панно, на станции также скрыли чеканки с изображениями «Звезды Красной армии» и «Звезды Советской армии».
Процесс так называемой «декоммунизации», наравне с уничтожением памятников русской культуры, идет на Украине уже несколько лет и начался задолго до СВО. По утверждению нелегитимных киевских властей, это нацелено на якобы укрепление «независимости» Украины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев готовит провокацию против РФ с подрывом иностранного судна на Балтике.
85%
-1.75 98.01
-1.19
Нашли ошибку?