В Киеве демонтируют панно с изображением героев-красноармейцев

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 25 0

Мозаика располагается на одной из станций киевского метро.

В Киеве демонтируют панно с изображением героев-красноармейцев

Фото: Zuma/TASS/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В киевском метро демонтируют панно с изображением героев-красноармейцев. Об этом сообщают украинские СМИ.

«В первом квартале этого года демонтируют мозаичное панно с изображением красноармейца на станции столичного метрополитена «Дворец Украина», — говорится в информационном сообщении.

Изображение героев-освободителей уже перекрыли фальшивой стеной из гипсокартона. Помимо мозаичного панно, на станции также скрыли чеканки с изображениями «Звезды Красной армии» и «Звезды Советской армии».

Процесс так называемой «декоммунизации», наравне с уничтожением памятников русской культуры, идет на Украине уже несколько лет и начался задолго до СВО. По утверждению нелегитимных киевских властей, это нацелено на якобы укрепление «независимости» Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев готовит провокацию против РФ с подрывом иностранного судна на Балтике.

-8° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
94.05
-1.75 98.01
-1.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:10
Феномен Борисова: Янковский поделился впечатлениями от совместных съемок
21:55
Панченко: Курчатовский институт и РАН работают над стратегией научного развития СГ
21:44
В Киеве демонтируют панно с изображением героев-красноармейцев
21:30
Мезенцев оценил роль ученых Курчатовского института и РАН в Союзном государстве
21:10
Списали в утиль: Мария Захарова жестко прокомментировала положение Украины
20:52
«Хотела бы большего успеть»: Зоя Бербер о своей фейковой смерти

Сейчас читают

Печальный юбилей: почему Минским соглашениям не суждено было сбыться?
Адвокат Винника: мы активно лоббируем возможность его освобождения
«Я очень ценю»: Трамп обратился с большой благодарностью к Путину
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год