Спецслужбы Украины при содействии западных кураторов в ближайшее время намерены осуществить серию резонансных антироссийских провокаций. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Как предполагают в СВР, украинские спецслужбы могут подорвать минами российского производства иностранное судно в акватории Балтийского моря. Ответственность за это они, естественно, возложат на Москву. Киевский режим рассчитывает, что это подтолкнет НАТО к решению закрыть РФ выход в Балтийское море. Как отмечается, Незалежная тем самым хочет втянуть блок в прямой вооруженный конфликт с Россией.

Вместе с тем Украина вместе со спецслужбами Европы готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона бизнесменов, которые живут за рубежом. Исполнителями провокаций могут стать выходцы стран Азии и Ближнего Востока. За работу же им предложат до 20 тысяч долларов.

«Обязательным условием для исполнителя в случае ареста является возложение вины на российские спецслужбы, якобы по указке которых готовились эти атаки», — подчеркнули в СВР.

До этого президент* Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к любым мирным процессам при том условии, что США и страны Европы смогут гарантировать Незалежной дальнейшую безопасность. По его словам, завершение конфликта с Россией в 2025 году возможно по многим причинам. Одна из предпосылок — желание президента Штатов Дональда Трампа скорее его закончить. В Госдуме назвали провокацией слова Зеленского об урегулировании конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа могут пройти без Зеленского.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.