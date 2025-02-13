Девять лет колонии получил житель Приамурья за подготовку теракта

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Он хотел совершить взрывы в зданиях судов, органов внутренних дел, а также железнодорожной инфраструктуры.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pogiba Aleksandra; 5-tv.ru

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Жителю Амурской области, причастному к подготовке серии терактов, вынесли обвинительный приговор. Мужчина был задержан в 2022 году. Он искал способы получить оружие и боеприпасы из воинской части.

Вооружение нужно было, чтобы совершить взрывы в зданиях судов, органов внутренних дел, а также железнодорожной инфраструктуры. У задержанного изъяли документы, подтверждающие, что он был членом одной из запрещенных в России экстремистских организаций.

По решению суда мужчина проведет в местах лишения свободы девять лет.

 

 

 

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