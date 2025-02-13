ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт с боевиками на окраине Часова Яра

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Группу украинских националистов заметили с воздуха наши беспилотники.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Под Часовым Яром наши артиллеристы уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ и всех, кто в тот момент там находился.

Сначала небольшую группу украинских боевиков заметили с воздуха наши беспилотники. Они укрылись в подвале полуразрушенного здания на окраине города. Затем координаты были переданы расчету гаубиц Д-20. Остальное было уже делом техники.

На дзержинском направлении спецоперации опорный пункт ВСУ был уничтожен уже точным попаданием из самоходки «Гвоздика». А на красноармейском наши зенитно-ракетные комплексы «Тор» прикрыли наступление передовых частей пехоты. При этом был сбит украинский разведывательный дрон «Шарк» — одна из лучших моделей на вооружении ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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