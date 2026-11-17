В результате атаки украинских беспилотников на Республику Крым погибли два человека. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В результате атаки вражеского БПЛА в Ленинском районе Республики Крым, к сожалению, есть жертвы. Погибли два человека», — проинформировал глава республики.

Он также выразил соболезнования родным и близким. Кроме того, пообещал оказать всю необходимую поддержку семьям жертв атаки.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее три человека пострадали в результате падения обломков украинских беспилотников в Краснодарском крае. Среди раненых есть ребенок. Фрагменты беспилотника упали в Северской станице на территории частного дома. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Кроме того, после падения осколков дронов ВСУ в поселке Ильском начался пожар на территории одного из предприятий.

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