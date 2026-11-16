Три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Краснодарский край

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

На местах падения обломков работают сотрудники оперативных служб.

Атака беспилотников на Краснодарский край 16 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Три человека пострадали в результате падения обломков украинских беспилотников в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона в своем Telegram-канале.

«Фрагменты беспилотника упали в станице Северской на территории частного дома. В числе трех пострадавших — один ребенок», — говорится в сообщении штаба.

Там также уточнили, что все раненые были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в поселке Ильском падение осколков дронов ВСУ спровоцировало возгорание на территории одного из предприятий.

На местах происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее в результате ночной атаки киевских боевиков на Ростовскую область в Таганроге погиб мужчина — главный инженер электроподстанции. Кроме того, пострадали четыре человека: трое мужчин и одна женщина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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