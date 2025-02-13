Сахалинских рыбаков-экстремалов эвакуировали с дрейфующей льдины до глубокой ночи

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Сахалинских рыбаков эвакуировали с дрейфующей льдины до глубокой ночи

Фото, видео: МЧС РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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Еще вчера они отказывались отправляться на берег — не хотели расставаться с уловом. В итоге вся спасательная операция стоила бюджету более миллиона рублей.

Сахалинские рыбаки вновь вышли на лед. Несмотря на запрет и произошедшее накануне. Напомню, в регионе на одной из рек образовалась трещина, и три сотни человек оказались в ловушке. Почти всех эвакуировали вертолетом и катерами.

Но были и те, кто отправляться на берег отказались — не захотели расставаться с уловом и снастями. Любителей зимней ловли, которые остались на дрейфующей льдине, спасали до глубокой ночи.

В общей сложности в операции задействовали сотни спасателей и 17 единиц техники. И бюджету это стоило более миллиона рублей. Эксперты уверены: если в том или ином регионе действует запрет выходить на лед — спасать экстремалов нужно за их счет.

 

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Сахалинских рыбаков-экстремалов эвакуировали с дрейфующей льдины до глубокой ночи

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