Цигун и тайны усадеб: что приготовили парки в рамках проекта «Зима в Москве»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 27 0

Для жителей и гостей столицы приготовили много активностей на грядущие выходные.

Цигун и тайны усадеб: что приготовили парки в рамках проекта «Зима в Москве»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В рамках проекта «Зима в Москве» на улицах, площадях и бульварах города представили большое количество активностей, в которых жители и гости столицы могут принять участие.

На портале мэра столицы Сергея Собянина и правительства рассказали, чем можно заняться в Москве в грядущие выходные, 15 и 16 февраля.

Так, в субботу, 15 февраля, в парке «Северное Тушино» для посетителей старше 18 лет состоится мастер-класс по йоге. Вечером того же дня гости смогут посетить занятие по оздоровительной дыхательной гимнастике цигун под руководством опытного тренера.

В воскресенье, 16 февраля, в «Северном Тушино» пройдут мастер-классы по закаливанию, которые проведут члены клуба закаливания «Бодрость».

На City-катке в парке «Красная Пресня» оба дня будет проходить ледовое шоу с участием профессиональных фигуристов в рамках фестиваля «Московское чаепитие». После шоу гости смогут сами насладиться катанием на коньках.

Также в воскресенье на катке «Метелица» в Бабушкинском парке пройдет программа под названием «День русского пряника». Здесь же выступят солисты вокальной студии «Аллегро», пройдет мастер-класс по фигурному катанию, спортивные эстафеты, викторина по сказкам и флешмоб, участие в которых будет бесплатным.

В парке «Ходынское поле» утром 15 февраля журналист-международник, педагог и автор образовательных программ Елена Рыбалова проведет экскурсию. Позже на территории парка состоится мастер-класс режиссера и актера театра и кино Дениса Ткачева на тему «Технологии актерского мастерства и сценической речи».

В выходные в «Ходынском поле» пройдет фестиваль народных видов спорта «Московские традиции». Зрители смогут принять участие в соревнованиях по хоккею в валенках, а также сыграть в керлинг, снежный дартс и другие игры.

На катке в парке им. Н. Э. Баумана 16 февраля состоится исторический перформанс «Семейная жизнь аристократии, романтические прогулки и тайны усадеб». В рамках этого представления зрители узнают о традициях фестиваля и секретах светской жизни. На главной сцене парка выступит коллектив Grits music.

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