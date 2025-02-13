«Плакать хочется»: сестра Жанны Фриске сильно заболела

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 46 0

Сестра Жанны Фриске — Наталья сильно заболела

Сестра Жанны Фриске Наталья заболела

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Родственница знаменитости уже неделю борется с недугом.

Сестра певицы Жанны Фриске — Наталья — сильно заболела. На самочувствие она пожаловалась подписчикам в своем Telegram-канале.

«Сил нет уже кашлять… Сегодня уже от этого дико болит голова. Плакать хочется», — написала Наталья.

Недуг держится неделю и отступать, похоже, не планирует. Фриске призналась, что давно не болела так сильно, как в этот раз.

Наталья, так же как и сестра, строила музыкальную карьеру. Она даже выступала с группой «Блестящие» после того, как ее покинула родственница. Однако такого же успеха ей добиться не удалось. Через какое-то время она ушла из знаменитого коллектива и оставила шоу-бизнес.

Сейчас Наталья работает в сфере услуг красоты и воспитывает дочь Луну. Хотя она больше не поет, на одной из последних музыкальных премий вновь вышла на сцену. Наталья исполнила песню своей сестры в память о ней.

Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году из-за опухоли головного мозга.

Ранее 5-tv.ru писал том, сестра Жанны Фриске рассказала, кому досталась квартира певицы.

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
94.05
-1.75 98.01
-1.19
Не всем по зубам: какая вы сладость по знаку зодиака

Последние новости

13:40
«Нет диктатуре»: сторонники Порошенко заблокировали трибуну Рады в знак протеста
13:19
Тело новорожденного ребенка нашли в бане под Петербургом
13:07
«Нужно любить всегда»: как звезды планируют отпраздновать День влюбленных
12:58
«Плакать хочется»: сестра Жанны Фриске сильно заболела
12:45
Трудности с деньгами? Почему Игорь Николаев продал квартиру в Майами
12:39
«Вы помните эту красивую женщину?» — жена Курбана Омарова показала себя после родов

Сейчас читают

Вдовьи мемуары: борьба за наследство Градского получила новый поворот
Два человека оказались под завалами после обрушения в шахте в Соликамске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год