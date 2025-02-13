Сто вопросов оказались ошибочными: как усложнят экзамен на водительские права

МВД готовят масштабную реформу.

Оказывается, все это время мы отвечали на вопросы экзамена ГАИ неправильно. Эксперты выяснили, что из 800 заданий — больше сотни оказались ошибочными ну или просто устаревшими. Сейчас МВД готовит масштабную реформу теоретической части тестирования на знание ПДД.

Когда нововведения вступят в силу и отразятся ли они на стоимости обучения в автошколах — узнал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

В автошколе на окраине Москвы вовсю идет учебный процесс. Курсант Иван путает педали. Сколько предстоит осваивать автомобиль — неизвестно. А ведь нужно изучать еще и теорию. Перед ней пасуют даже опытные водители, пришедшие пересдавать на права.

«На картинках все по другому как-то, чем в реальной жизни», — пожаловалась автолюбитель Наталья Салищева.

МВД запланировало старт масштабной реформы экзаменов в ГИБДД. Осилить их будет сложнее и, возможно, дороже. Уже создана рабочая группа. Оказалось, что билеты безнадежно устарели.

«Допущено большое количестиво неточностей, касающихся того, что законодательство ушло далеко вперед уже. И нормативно-технические требования ушли вперед, и ГОСТы поменялись, и правила поменялись несколько раз, а вопросы по методической части противоречат, а в некоторых случаях просто противоречат тому, что у нас в законодательстве», — отметил эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Знаменитый тридцатый билет и шестой вопрос в нем. Как реагировать на действия регулировщика? Подчиняться ли его указаниям или все-таки ехать по разметке? Многие, очень многие ученики здесь ошибаются, потому что на самом деле, вот эта ситуация на картинке, к реальной жизни не имеет никакого отношения.

Поедешь прямо, как прописано в билете ответом — и получишь удар от автомобиля из соседнего ряда. Поза регулировщика не отменяет требования дорожной разметки.

Есть еще пример: ни в одном вопросе, где на дороге есть перекресток с несколькими пересечениями проезжих частей, нет знака 3.1 — «Въезд запрещен» — хотя в реальности его установка обязательна. И вот по таким методикам вся страна училась с 2018 года.

«Есть такие ситуации такие билеты, когда ученикам говорю. Вот сморите, вы в жизни обязаны сделать вот так, а в билетах обязаны ответить вот так. Они говорят — а почему? Потому что жизнь и билеты — это немножко другое!» — ответил старший преподаватель автошколы Сергей Папава.

В первую очередь, из билетов хотят убрать те самые двусмысленные ситуации и устаревшие нормы. Также могут поменять картинки, сделать их обезличенными, чтобы у ученика не возникало искушения банально зазубрить ответы, основываясь на приметах конкретной карточки с вопросом. Ожидается и сокращение теоретической части, связанной с устройством автомобиля.

«У нас очередные реформы прошли, и все равно осталось довольно много часов на не очень нужные, с моей точки зрения, предметы по поводу устройства двигателя. Ну кому это сейчас нужно, вы три часа будете сидеть — вам три часа будут объяснять, как устроен двигатель внутреннего сгорания? Уверяю, что вы его все равно чинить в дороге не будете!» — сообщил член общественного совета Федерального дорожного агентства («Росавтодор») Минтранса РФ Игорь Моржаретто.

Но вот практической части экзамена нововведения, скорее всего, не коснутся. Юным шоферам, как предписано учиться 56 часов, так и останется.

Хотя, на самом деле, и ученики и инструкторы говорят: менять коренным образом нужно не столько теоретическую часть, сколько вот это самое вождение, которое боль и страх каждого начинающего автолюбителя.