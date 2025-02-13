Премьера сериала-катастрофы «Челюскин. Первые» состоялась в Москве

Премьера самого ожидаемого сериала «Челюскин. Первые» состоялась в Москве. Грандиозный фильм о реальной катастрофе, произошедшей в 1930-е годы на корабле в Арктике, создан при участии Национальной Медиа Группы.

Съемки проходили на настоящем ледоколе в условиях крайнего севера, где температура достигала минус 50 градусов. А еще был создан павильон для виртуальной среды, чтобы использовать новейшие графические технологии.

«Работать на этих экранах оказалось очень интересно. Я, честно, своим гуманитарным мозгом так и не поняла, как они работают. Там сидела группа людей, которая запускала небо, запускала ветер», — поделилась актриса Стася Милославская.

«За такой огромный период съемок — два года мы снимали — я научился много всему. Я научился управлять собаками», — сообщил актер Глеб Калюжный.

На премьере также выступил продюсер Федор Бондарчук. Он признался, что этот сериал-катастрофа стал самым сложным проектом в его жизни.