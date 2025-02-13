«Не знали, когда он вылетит в Россию»: местонахождение Винника было засекречено

Россиянин уже прилетел в Москву. В столицу он прибыл рейсом из Турции.

Получивший в США свободу россиянин Александр Винник прилетел в Москву. Он был доставлен в столицу из Турции, рассказал 5-tv.ru адвокат Аркадий Бух, а также добавил, что информация о местонахождении Винника была засекречена.

«Транспортировка по территории Соединенных Штатов считается засекреченной информацией. Их перевозят федеральные маршалы — это организация по транспортировке. Эта организация держится в секрете по причине потенциальных атак и постоянной угрозы от мексиканских картелей. Это никак не связано с нашим клиентом, это просто процедура — держать это в секрете. Поэтому мы не знали точно, когда он вылетит в Россию», — рассказал адвокат.

Аркадий Бух отметил, что недавно состоялось слушание по делу Винника в федеральном суде США. Материалы по решению засекречены. Несмотря на то, что Федеральная служба воздушных маршалов не разглашала деталей перевозки Винника, сторона защиты россиянина не сомневалась в том, что его высадят в пересадочном аэропорту.

«Обычно это Турция или Катар. В течение последнего часа пришла информация, что самолет уже прибыл в Турцию. Следующий самолет вылетел в Москву, и мы ожидаем, что в течение нескольких часов он должен прибыть в российский аэропорт, название которого мне неизвестно», — добавил Бух.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мать Александра Винника может обратиться к Трампу или Маску.