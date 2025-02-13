Дональд Трамп хочет восстановить «Большую восьмерку» с участием России

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Дональд Трамп: исключить Россию из G8 было большой ошибкой

Трамп выступил за восстановление G8 с участием России

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Президент США уверен, что российские представители должны сесть за стол переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет восстановить «Большую восьмерку» с участием России. Его слова приводит агентство Reuters.

«Я бы хотел, чтобы она [Россия] вернулась. Я думаю, что было ошибкой исключить их. Послушайте, дело не в том, нравится Россия или не нравится. Это была G8» — сказал он.

Трамп заявил во время подписания указа о таможенных пошлинах в Овальном кабинете, что «за стол переговоров» должны сесть представители России. «Большая восьмерка» — собрание экономически развитых стран. В нее входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как поменялась риторика Запада после беседы Путина и Трампа. Странам ЕС не сообщили деталей о телефонном разговоре между мировыми лидерами. Трамп оценил роль Украины в будущем урегулировании конфликта, как незначительную. Он также анонсировал подготовку личных встреч с Владимиром Путиным и выразил намерение как можно скорее остановить боевые действия.

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