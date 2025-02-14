«Гоняют же, молодые»: в Москве на Киевском шоссе иномарка влетела в автобус

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 26 0

На Киевском шоссе случилось столкновение автобуса и иномарки

Фото, видео: 5-tv.ru

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Передний бампер автомобиля смяло, стекло разлетелось, осколки усыпали салон.

В Москве на Киевском шоссе легковой автомобиль BMW на высокой скорости влетел в автобус. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Это было столкновение лоб в лоб, иномарка на высокой скорости влетела в пассажирский автобус. Удар был сильным, весь передний бампер смяло, стекло разбито, осколки посыпались внутрь салона.

Причина аварии — выезд легкового автомобиля на встречную полосу. В результате этого машина боком врезалась в автобус. Его водитель, Ариф, получил травмы. У него не вышло покинуть транспорт, потому что ремень безопасности оказался заблокирован. Пассажиры вышли из автобуса без проблем и принялись оказывать помощь водителю.

«Я заблокировался, пристегнут был. В шоке был. Немного рука болит. <…> Сильно ехал, боком прямо занесло его. Скорость высокая была. <…> Они гоняют же, молодые», — рассказал Ариф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пассажирский автобус опрокинулся в Тверской области. Есть пострадавшие. Причиной аварии могло стать то, что водитель не справился с управлением.

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