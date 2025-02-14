«Жду золотой Rolls-Royce!» — Калашникова жалеет, что посвятила полжизни учебе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 16 0

Анна Калашникова считает, что три высших образования никак не помогли ей в жизни

Анна Калашникова: «Жалею, что потратила много времени на образование.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Певица имеет три высших образования.

Певица Анна Калашникова жалеет, что тратила время на учебу. В YouTube-шоу артистка рассказала, что получила три высших образования и закончила школу с золотой медалью.

«У меня три высших образования. Я много читала в своей жизни и, честно, обчиталась. Училась шесть лет в первом институте, во втором — три года и еще за границей — полтора», — поделилась певица.

Анна считает годы, посвященные образованию, пустой тратой времени. По ее словам, лучше посвятить молодость заработку. Блогеры в 14-15 лет имеют состояние в миллионы и миллиарды, а Анна в 25 — красный диплом.

«Золотая медаль, три высших образования — и что? Rolls-Royce у меня еще нет! Я жду свой золотой Rolls-Royce и миллиард российских рублей!» — негодует певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Калашникова прокомментировала побег Тимофея от Муцениеце. Мальчик живет вместе с отцом и не желает возвращаться к матери. Певица Анна Калашникова уверена, что Павел Прилучный должен вернуть сына своей бывшей жене.

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