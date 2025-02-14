Певица имеет три высших образования.

Певица Анна Калашникова жалеет, что тратила время на учебу. В YouTube-шоу артистка рассказала, что получила три высших образования и закончила школу с золотой медалью.

«У меня три высших образования. Я много читала в своей жизни и, честно, обчиталась. Училась шесть лет в первом институте, во втором — три года и еще за границей — полтора», — поделилась певица.

Анна считает годы, посвященные образованию, пустой тратой времени. По ее словам, лучше посвятить молодость заработку. Блогеры в 14-15 лет имеют состояние в миллионы и миллиарды, а Анна в 25 — красный диплом.

«Золотая медаль, три высших образования — и что? Rolls-Royce у меня еще нет! Я жду свой золотой Rolls-Royce и миллиард российских рублей!» — негодует певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Калашникова прокомментировала побег Тимофея от Муцениеце. Мальчик живет вместе с отцом и не желает возвращаться к матери. Певица Анна Калашникова уверена, что Павел Прилучный должен вернуть сына своей бывшей жене.