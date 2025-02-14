ВС РФ жестко пресекают попытки атаки: бронетехнику ВСУ разгромили в курском приграничье

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ВС РФ разгромили колонну бронетехники ВСУ в курском приграничье

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

По целям отработали ударные беспилотники и артиллерия.

Попытки ВСУ контратаковать в курском приграничье жестко пресекают. Колонну бронетехники боевиков остановили на пути к населенному пункту. Передвижение противника на дороге засекла разведка с воздуха.

Националистов накрыли плотным огнем, не дав продвинуться ни на метр. По целям отработали беспилотники, подключилась и артиллерия. Успешное выполнение задачи подтвердили камеры объективного контроля — дымящаяся бронетехника теперь бесполезная груда металла.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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