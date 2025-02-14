Собянин рассказал, как Москва помогает школьникам изучать ИТ-направления

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 25 0

Ребята знакомятся с профессиями в сферах искусственного интеллекта и кибербезопасности, посещают экскурсии и учебные дни в офисах различных компаний.

Собянин рассказал, как Москва помогает школьникам изучать ИТ-направления

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

В 169 школах Москвы открылись предпрофессиональные IT-классы. Уже около 9,4 тысячи старшеклассников обучаются в них, знакомясь с актуальными профессиями в области искусственного интеллекта и кибербезопасности. Ребята посещают экскурсии и учебные дни в офисах ИТ-компаний, о чем рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Он указал, что популярность этих классов постоянно растет. Так, например, в прошлом году в них поступило на 30% больше учеников, чем в 2023-м.

В 32 колледжах города можно освоить девять специальностей ИТ-отрасли. Среди них: разработка программного обеспечения и веб-приложений, информационная безопасность, монтаж оборудования и сетей связи и многие другие. Все студенты проходят практику в компаниях.

Кроме того, в городе работают более 21 тысяч кружков по техническим специальностям, в которых обучаются свыше 360 тысяч детей. Наиболее популярными направлениями являются компьютерные технологии, программирование и робототехника.

Школьники изучают основы программирования, создают игры, мобильные приложения и сайты, осваивают 3D-макетирование, векторный дизайн и инженерную графику.

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