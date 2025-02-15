В Москве появится первый в мире инновационный цирк

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 34 0

Иллюзионист Сафронов: в Москве появится первый в мире инновационный цирк

Иллюзионист Сафронов: в Москве появится первый в мире инновационный цирк

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Большой Московский цирк станет культурным и технологическим достижением России.

Обновленный цирк на проспекте Вернадского будет самой передовой цирковой площадкой. Соответствующее заявление сделал иллюзионист Сергей Сафронов в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Сафронов подчеркнул, что ключевая задача будущего столичного цирка заключается в его готовности подарить искушенной публике шоу, каких она не видела нигде прежде.

«У Москвы есть возможность создать первый и единственный в мире интерактивный инновационный цирк с возможностями проведения зрелищных и уникальных по своим технологическим характеристикам шоу», — поделился своим мнением иллюзионист.

По словам специалиста, поспособствуют развитию циркового искусства изменения в структуре самого места проведения шоу. Так, появится возможность внедрить различное высокотехнологичное оборудование, в том числе трансформирующиеся самостоятельно декорации, модульную сцену со сменяющимся манежем, лазеры и голограммы.

Сергей Сафронов пообещал москвичам и гостям города диджитал-шоу, поразительные выступления, элементы «хай дайвинга» на сцене, которые будут реализованы за счет появления внутри здания водопада и бассейна, и другие необычные номера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что народный артист РСФСР и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев уверен в необходимости реконструкции цирка в Москве.

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