Вэнс не упомянул поддержку Украины в своей речи в Мюнхене

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Экс-посол Даалдер: Вэнс не упоминал о поддержке Киева в своей речи в Мюнхене

Вэнс не упомянул поддержку Украины в своей речи в Мюнхене

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

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Политик «упустил возможность» объяснить позицию президента США Дональда Трампа по переговорам с Россией по Украине.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не упомянул поддержку Украины в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности. На это обратил внимание бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.

«Все, что он (Вэнс — Прим. ред.) сказал, — это то, что мы считаем, что в какой-то момент должен быть мир, и все. Вопрос территорий и границ, вопрос гарантий безопасности, вопрос санкций и их будущего, вопрос поддержки Украины и ее будущего вообще не упоминались», — заявил Даалдер в комментарии Politico.

По мнению эксперта, Вэнс «упустил возможность» объяснить позицию президента США Дональда Трампа по переговорам с Россией по Украине.

Вице-президент США в Мюнхене заявил о готовности приехать в Россию для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Конечно», — ответил Вэнс на соответствующий вопрос корреспондента «Известий».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал текущий кризис в Европе результатом собственных действий европейских политиков.

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