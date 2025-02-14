«Нужно поговорить»: французский журналист Бутри хочет попросить убежище в России

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 45 0

Ришар Бутри: серьезно думаю о том, чтобы поехать в Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com/Panoramic; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Он признался, что подвергается давлению со стороны власти.

Известный во Франции журналист и телеведущий Ришар Бутри сообщил о своем желании просить убежище в России после покушения на его жизнь. Соответствующее заявление он сделал в беседе с 5-tv.ru.

«Прежде всего, нужно, чтобы это убежище мне дали, и понять, чем я буду зарабатывать на жизнь», — поделился подробностями своих размышлений Бутри.

Журналист добавил, что серьезное решение еще предстоит обсудить с семьей, в том числе с детьми. Хотя он уже подавал запрос в посольство, но не получил ответ, так как «написал не в то время».

Более того, Ришар Бутри признался, что к подобному поступку его подталкивает пример коллеги Наташи Рей, которая также подверглась гонениям после политических высказываний.

Сам Ришар Бутри стал объектом преследования после озвученной им критики в адрес действующего президента Франции Эммануэля Макрона и реализуемой политики в области системы здравоохранения.

Не так давно автомобиль телеведущего подвергся обстрелу, но расследование провести не удалось. Ришара Бутри просто оповестили о том, что своими действиями он все равно ничего не добьется. Себя в данном положении Бутри охарактеризовал, как «журналиста, которого нужно убрать».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что назвавшую жену Макрона мужчиной Наташу Рей лишили пенсии по инвалидности.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:36
Пожар на центральном рынке в Симферополе локализован
23:20
«Нужно поговорить»: французский журналист Бутри хочет попросить убежище в России
23:01
«Никогда»: Зеленский признал нежелание США видеть Украину в НАТО
22:42
«Посмотреть сельскую местность Баварии»: Келлог назвал цель приезда в Мюнхен
22:27
Нарушение техники безопасности: из горящего пансионата в Анапе эвакуировали 26 человек
22:15
Пожар произошел в здании центрального рынка в Симферополе

Сейчас читают

Таращит глаза и дергает головой: Зеленский появился в неадекватном состоянии в Мюнхене
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
«До слез»: Диана Гурцкая трогательно обратилась к покойному мужу
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год