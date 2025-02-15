Hyundai рассматривает возможность возвращения в Россию до конца 2025 года

Ранее марка продала российский завод с возможностью его выкупа в течение двух лет.

Концерн Hyundai Motor, производящий автомобили в Южной Корее, может выкупить бывший завод в Санкт-Петербурге и вновь выйти на рынок России до конца 2025 года. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Из материала издания следует, что данный прогноз подтверждает повторная регистрация компанией Hyundai товарного знака Hyundai в Федеральной службе по интеллектуальной собственности России. Уточняется, что в условия выкупа организацией входило принятие решения о возврате завода до декабря настоящего года.

Зимой 2023 года компания продала завод в Петербурге отечественной компании «Арт-Финанс» — структуре бывшего генерального директора «Авилона» Андрея Павловича, оставляя для себя возможность выкупа в пределах двух последующих лет. Сделка закрылась в январе прошлого года. На данный момент на предприятии выпускаются автомобили Solaris, которые производятся из машинных комплектов от Kia и Hyundai.

Также известно, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа стал катализатором для компании к началу активного рассмотрения данной стратегии. Издание предупреждает, что при новом вероятном официальном выходе автомобилей на российский рынок, компании будет непросто получить обратно долю доходов, поскольку та уже занята марками из Китая.

При этом Yonhap указывает, что развитие ситуации по урегулированию конфликта на Украине находится под наблюдением компаний, производящих электронику и бытовую технику Samsung Electronics и LG Electronics. Оба предприятия рассчитывают на отмену антироссийских санкций.

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