Армия США больше не будет принимать на службу трансгендеров

Кроме того, манипуляциям по смене пола солдат впредь не будет оказываться никакого содействия.

Трансгендеры* не смогут поступить на службу в армию США. Вооруженные силы Соединенных Штатов сообщили об этом в социальной сети Х.

«Армия США больше не будет принимать трансгендеров на военную службу», — сказано в заявлении.

Организация подчеркнула, что впредь не будет принимать участие или содействовать манипуляциям по смене пола солдат. Решение незамедлительно вступило в силу. Ранее Трамп подписал указ, закрывающий мужчинам дорогу в женский спорт.

Исходя из этого документа всякий, кто был рожден мужчиной, не имеет права принимать участие в соревнованиях для женщин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Disney пересматривает свою политику разнообразия, равенства и инклюзивности. Причина для такого решения — отмена президентом США Дональдом Трампом программы DEI в американском правительстве. Лидер страны уверен, что они являются дискриминационными. Disney откажется от фактора разнообразия, который оказывал влияние на заработную плату руководства.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России