Воюющие на Украине швейцарские наемники не получат амнистии на родине

Парламент Швейцарии: воюющие на Украине швейцарские наемники не получат амнистии
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Maximilian Koch
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Они нарушили один из основных принципов законодательства страны.
Швейцарским наемникам, воюющим на территории Украины, предстоит нести ответственность за участие в боевых действиях на территории другой страны. Комиссия по правовым вопросам Национального совета не станет делать для них исключение, сообщила пресс-служба парламента Швейцарии.
Инициативу «простить» наемникам нарушение запрета поддержали девять членов комиссии. Остальные 16 проголосовали против. Комиссия убеждена: запрет на участие граждан Швейцарии в военных действиях на стороне армий чужих стран — один из основополагающих принципов законодательства страны.
Комиссия считает, что, если предоставление амнистии с их стороны — это демонстрация «нежелательной политической приверженности наемничеству». На родине швейцарских наемников будет ждать судебное преследование и тюремный срок до трех лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Швейцария присоединилась к пакету санкций Евросоюза против России и Белоруссии. Изменения вступят в силу 24 декабря. Таким образом, Швейцария приняла решения, принятые ЕС. Кабинет министров страны подчеркнул, что санкционные списки Берна в сторону Москвы и Минска идентичны европейским.
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