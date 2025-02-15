«Мой отель в огне»: Джаред Лето столкнулся с разрушительным пожаром
Загорелся отель, в котором снимал номер Джаред Лето
Фото: www.globallookpress.com/Anthony Carrel
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Огонь стремительно распространялся по крыше здания.
Американский актер и музыкант Джаред Лето столкнулся с разрушительным пожаром в Лондоне на территории отеля Chiltern Firehouse. Об этом исполнитель рассказал в своем личном блоге.
«Мой отель в огне. Надеюсь, все хорошо», — подписал кадры пожара Лето.
Позднее актер опубликовал еще несколько кадров. Он запечатлел процесс тушения пожара. На них можно заметить, что огонь распространяется в основном по крыше.
«Я слышал, что все выбрались и находятся в безопасности, и это душераздирающе — видеть еще больше разрушений, подобных этому, после всего, что произошло в Лос-Анджелесе», — высказался исполнитель.
Примечательно, что название отеля переводится на русский язык как «Пожарная часть Чилтерна». Это здание, обладающее исторической ценностью, переоборудованное в роскошную гостиницу. Снять номер в ней — недешевое удовольствие, его цена варьируется от 85 до 250 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Джаред Лето прервал концерт в Астане из-за россиянок.
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