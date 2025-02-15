Экс-лидер ЛДПР предсказывал текущие события еще в 2017 году.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2017 году предсказывал, что нацизм на Украине всколыхнет всю Европу. Об этом в Telegram-канале рассказал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», — говорится в заметке Жириновского, датированной 12 декабря 2017 года.

Содержание опубликованной записки, по словам Чернышова, представляет собой жесткий, но верный прогноз ситуации, особенно актуальной в свете последних событий.

В заключение депутат отметил, что лучше комментария к итогам Мюнхенской конференции не будет.

К слову, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что «западные радетели» Устава ООН призывают поддерживать киевский режим, который якобы защищает общеевропейские ценности. В результате в странах Евросоюза и НАТО расцветают ценности нацизма. Это опасный процесс, подчеркнул российский министр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музей СВО открыли в Великом Новгороде в годовщину освобождения города от фашистов.