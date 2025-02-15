От ожирения до проблем с кожей: что будет, если спать меньше 7 часов в сутки

Полноценный отдых — залог здоровья.

Ученые с помощью искусственного интеллекта смогли выяснить, что происходит с организмом при ежедневном недосыпе. Как пишет зарубежное издание Daily Mail, исследование проходило с участием более двух тысяч людей и дало весьма неожиданный результат.

Специалисты взяли за среднюю продолжительность сна семь часов и опросили испытуемых, которые спали меньше этого времени. Так, 15% из них пожаловались на ломкость ногтей, 24% — на повышенную чувствительность кожи, 16% — на экзему, 7% — на псориаз, и еще 10% остались недовольны своим приобретенным оттенком кожи.

Ученые объясняют это тем, что во время сна в организме усиливается кровоток, что благоприятно влияет на естественные процессы восстановления кожи. Более того, недосып провоцирует выработку гормона стресса кортизола, а также сбивает баланс грелина и лептина — гормонов голода и сытости.

Исследователи заметили параллель между этими фактами и состоянием испытуемых — 26% опрошенных жаловались на проблемы с лишним весом, а еще 32% страдали от вздутия живота.

Также, недосып может сказываться на терморегуляции организма — у людей, которые спят менее семи часов, более часто встречаются холодные руки и ноги. Кроме того, недостаток сна может приводить к сложностям с концентрацией внимания и даже к снижению иммунитета.

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