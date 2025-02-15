«Клоуны с Банковой»: Захарова указала на потерю интереса Запада к Зеленскому

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 49 0

Захарова: Запад больше не интересуется Зеленским

Захарова: Запад утратил интерес к «клоунам с Банковой»

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Сливы информации от лидера киевского режима больше не удивляют.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад больше не интересуется Владимиром Зеленским, называя его «клоуном с Банковой». Этот комментарий был сделан на фоне запрета президенту* Украины выступать на Мюнхенской конференции по безопасности на украинском языке.

«Теперь имеющейся у него чувствительной информацией никого не удивишь», — сказала Захарова в беседе с ТАСС.

Дипломат отметила, что ранее Зеленский привлекал внимание Запада благодаря своим разоблачениям о коррупции в рядах американского политического истеблишмента и вовлеченности команды Байдена в разжигание конфликта. Однако теперь, по словам официального представителя МИД РФ, информация о коррупции больше не вызывает удивления, ведь каждый день в США появляются новые разоблачения либеральной элиты.

«Каждый день в США публикуются изобличающие либеральную шайку материалы. Соответственно, и интерес к этим клоунам на Банковой утрачен», — отметила Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как США распорядятся судьбой Зеленского.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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