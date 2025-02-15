Жители республики ценят то, что делает для них РФ.

Подавляющее большинство населения Абхазии, где 15 февраля проходят выборы президента, видит свое будущее в сотрудничестве с Россией. Об этом 5-tv.ru заявил военнослужащий Вооруженных сил РФ, командир роты с позывным «Абхаз».

Боец, который сейчас отстаивает интересы России в зоне специальной военной операции, родился и вырос в Ростове-на-Дону, но вся его семья живет на исторической родине — в Абхазии. «Абхаз» регулярно общается с родными и хорошо знает общественные настроения в республике.

«Я читаю новости, общаюсь с родственниками, которые там находятся. Все настроены именно в сторону нашего большого друга — России. Все понимают, что этот союз даст Абхазии процветание. Это единственный союз, который поможет сохранить суверенитет страны. Очень много дотаций, электроэнергию поставляет Россия. Все это людьми там ценится», — сказал «Абхаз».

В Абхазии 15 февраля проходят досрочные выборы президента. На пост претендуют пять кандидатов. Эксперты полагают, что основная борьба развернется между двумя явными лидерами: Бадрой Гунбой, который до этого исполнял обязанности президента, и Адгуром Ардзинбой.

По данным на 18:00, явка на выборах президента Абхазии превысила 55%, в связи с чем Центризбирком страны признал голосование состоявшимся.

Избирательные участки закроются в 20:00, предварительные итоги выборов будет объявлены в воскресенье, 16 февраля, в 12:00.

В России открыты два избирательных участка для голосования — в Москве и Черкесске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Абхазии начались досрочные выборы президента республики.